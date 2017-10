TRANSFER GALACTIC pregatit de Real in vara viitoare: Perez i-a cerut "OK-ul" lui Ronaldo, portughezul a dat unda verde

Real Madrid pregateste un transfer spectaculos in perioada de transferuri din vara.

Florentino Perez vrea sa dea o lovitura importanta pe piata transferurilor in perioada de mercato din vara. Harry Kane, de la Tottenham, este principala sa tinta, dar de atacantul englez se intereseaza si Manchester United.

Perez are pregatit si un plan de rezerva in eventualitatea in care mutarea lui Kane nu se va concretiza: Marcus Rashford de la Manchester United. Spaniolii de la Don Balon scriu ca pentru un astfel de transfer ar fi nevoie si de aprobarea lui Cristiano Ronaldo, jucator cu o mare influenta in vestiar. Potrivit sursei citate, starul portughez si-a dat acordul pentru venirea lui Rashford.

Ronaldo considera ca atacantul englez in varsta de 19 ani are potentialul de a deveni in scurt timp unul dintre starurile fotbalului mondial. Pana atunci insa se va integra treptat in prima echipa a Realului ceea ce inseamna ca nu-l va scoate pe Benzema din formula imediat.

Rashford a jucat 51 de meciuri pentru Manchester United si a marcat 12 goluri. La nationala de seniori a Angliei are 13 selectii si doua goluri.