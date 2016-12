Transfer de 30 de milioane de euro! Barcelona l-a luat pe urmasul lui Dani Alves din campionatul Spaniei

Barcelona a batut palma cu Valencia pentru transferul lui Joao Cancelo, care va ajunge in vara pe Camp Nou!

Sport.es anunta azi pe prima pagina transferul portughezului Joao Cancelo de la Valencia pentru 30 de milioane de euro! Fundasul dreapta va semna un contract pe 5 ani, insa din luna iunie.

Cancelo are 22 de ani si e vazut ca o viitoare vedeta internationala. Mai mult, chiar Dani Alves l-a recomanda pe Camp Nou pe tanarul jucator. Cancelo este impresariat de puternicul Jorge Mendes, care a mers zilele trecute la Barcelona si a negociat salariul jucatorului. Mendes voia ca transferul sa se realizeze inca din luna ianuarie, insa nici Barcelona si nici jucatorul sau Valencia nu au dorit acest lucru. Barcelona nu are buget pentru intariri in aceasta iarna, iar jucatorul a promis ca va ajuta Valencia in retur dupa un sezon extrem de slab.

Cancelo are 4 selectii la nationala Portugaliei si 3 goluri in aceasta toamna, insa nu a facut parte din lotul echipei care a cucerit EURO in aceasta vara.