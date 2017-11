Tradare URIASA la Madrid! Geniul la care a renuntat Real poate juca pentru Atletico. Au inceput negocierile

Atletico poate da o super lovitura pe piata transferurilor!

Nu se va alege doar cu un jucator urias. Va reusi de asemenea sa loveasca in marii rivali de la Real Madrid. Atletico negociaza cu Mesut Ozil! Contractul mijlocasului expira la finalul sezonului, dupa 5 ani petrecuti in Premier League. Ozil are varianta Manchester United, dar Atletico e increzatoare ca il poate face sa se razgandeasca pentru o noua experienta in Primera. Ozil a jucat pentru Real intre 2010 si 2013.

Conform The Sun, Simeone vrea sa-l convinga pe Ozil ca Atletico e cea mai buna varianta pentru viitorul sau. In afara argumentelor sportive, Atletico ii pregateste un salariu anual de aproape 15 milioane de euro pe sezon!

Ozil, 29 de ani, are 87 de meciuri in nationala Germaniei pentru care a inscris de 22 de ori. In Spania, ca jucator al lui Real, Ozil a castigat un titlu si o Cupa.