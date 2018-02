TOTUL pentru returul cu PSG! Decizia luata de Zinedine Zidane cu Cristiano Ronaldo: risca TOTUL in finalul de

Real Madrid a invins in partida tur cu 3-1 pe Paris Saint-Germain. Returul este pe 6 martie si va fi in direct la Pro TV!

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Zinedine Zidane a decis sa-l menajeze pe Cristiano Ronaldo pentru partida de maine seara contra celor de la Leganes - restanta din luna decembrie cand Real Madrid a fost la Campionatul Mondial al Cluburilor o poate duce pe Real pe locul 3 in clasament, peste Valencia, si la 9 puncte peste Sevilla, echipa aflata pe locul 5 in clasament.

Spaniolii de la Marca scriu ca Zidane se gandeste in primul rand la meciul cu PSG de pe 6 martie care va fi in direct la Pro TV si va roti in partidele care vor avea loc pana atunci chiar si cu riscul de a pierde puncte in campionat. Cu Leganes nu vor putea juca nici Marcelo, Toni Kroos sau Luka Modric, acestia fiind accidentati, insa Zidane spera sa fie disponibili pentru returul de la Paris.

Real Madrid cauta si o mica razbunare cu Leganes, echipa care a eliminat-o surprinzator din Copa del Rey dupa o victorie cu 2-1 chiar pe Bernabeu. Acum, partida se va juca pe terenul celor de la Leganes.