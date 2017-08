Telenovela Coutinho CONTINUA! Barcelona nu renunta la magicianul lui Liverpool! Un nou plan de transfer

Sport.es anunta ca negocieriel dintre Barcelona si Liverpool vor continua.

Barca a dat termen pana duminica pentru transferul lui Coutinho, insa cei de la Liverpool au fost de neclintit. Nu au cedat, desi aveau 130 de milioane de lire pe masa.

Ziarul catalan Sport.es anunta ca cei de la Barca nu cedeaza, chiar daca acest termen au trecut. Acum vor astepta pana dupa returul lui Liverpool cu Hoffenheim din Liga Campionilor pentru a vedea daca englezii se califica in grupe. Acesta este si motivul pentru care Klopp a tinut cu dintii de mijlocasul brazilian. Liverpool vrea sa revina in grupele Ligii si are nevoie de cei mai buni oameni pentru asta. O ratare a calificarii l-ar ajuta pe Coutinho sa isi expuna cazul in fata conducerii clubului. Nu mai are rost sa ramana, daca echipa nu joaca in cea mai importanta competitie europeana. Liverpool a castigat cu 2-1 in Germania si e mare favorita la calificare. Cu toate asta, Barca spera, si la fel si jucatorul, care a cerut sa fie lasat sa joace alaturi de Messi si Suarez, cu care este prieten bun.