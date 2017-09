Surpriza uriasa pentru Messi inainte de antrenament! Care a fost motivul pentru care erau 300 de mingi in poarta: "Unde le-ati gasit?!"

Jurnalistii de la Sport de Catalunya i-au facut o surpriza lui Messi.

Leo Messi a stabilit un nou prag cu adevarat impresionant in urma cu 10 zile in partida cu Eibar - argentinianul a ajuns la 300 de goluri marcate pe Camp Nou in victoria cu Eibar. Ca un omagiu, cei de la Sport de Catalunya au pregatit o surpriza.

Inainte de antrenamentul de astazi, ei au adus 300 de mingi pe care le-au plasat in fata uneia dintre porti. Messi a ajuns la 10.08 pe terenul de antrenament, desi sedinta incepea de la ora 11. Messi a inceput sa rada cand a vazut mingile: "Unde le-ati gasit?" a fost primul lucru pe care l-a spus.

Cei de la Sport.es le-a adus de la un depozit din Zaragoza pentru acest moment. Prima problema? Mingile nu erau umflate! Dupa ore bune de pregatire, a venit marele moment. A urmat o scurta sedinta foto, de 4 minute si 30 de secunde.