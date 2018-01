Barcelona - Alaves 2-1! Catalanii au fost condusi la pauza, Suarez si Messi au intors rezultatul

Barcelona a reusit sa intoarca scorul si sa castige cu Alaves.

UPDATE: Catalanii au fost condusi la pauza dupa golul lui Guidetti din minutul 23. In repriza a doua, Suarez (min.72) si Messi cu un super gol din lovitura libera in minutul 84 au intors rezultatul.

Cu Messi, Iniesta, Suarez si Coutinho in teren, echipa lui Valverde a intrat in dezavantaj la vestiare. Guidetti a marcat pentru Alaves, in minutul 23. Cea mai are ocazie a Barcelonei a fost trecuta in contul lui Messi: starul argentinian a tras in bara din lovitura libera.

Inaintea etapei a 21-a, Barcelona era lider cu 54 de puncte. Nici in cazul unui esec cu Alaves, catalanii nu vor pierde primul loc. Atletico Madrid are 46 de puncte. Alaves este prima echipa aflata deasupra liniei de retrogradare, cu 19 puncte.