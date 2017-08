"Sunt incompetenti!" Un fost jucator al Barcelonei, atac la conducerea actuala a catalanilor

Intr-o emisiune televizata, bulgarul Hristo Stoichkov a criticat dur conducerea din prezent a catalanilor.

Fostul atacanat al Barcelonei, bulgarul Hristo Stoichkov, i-a adus acuzatii presedintelui catalanilor, Bartolomeu, dupa ce s-a aflat ca Barcelona l-a pierdut in 2015 pe starul lui Real Madrid de acum, Marco Asensio. Pe atunci, spaniolul juca la Real Mallorca, echipa de unde Madrid l-a si cumparat.

"Asensio nu joaca la Barcelona din cauza incompetentei conducerii", a declarat Stoichkov, conform jurnalistilor de la Marca.

Marco Asensio a costat 3.5 milioane de euro si a fost cel mai bun om al echipei de pe Santiago Bernabeu in cele doua partide cu Barcelona din Supercupa Spaniei. In 2015, Barcelona a oferit pentru Asensio mai mult decat Real, 4.5 milioane de euro, insa a solicitat plata in rate, iar Mallorca a refuzat propunerea.