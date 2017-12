"SUNT CEL MAI BUN DIN ISTORIE". Ronaldo, pe coperta editiei speciale a France Football, despre momentul in care a realizat ca poate castiga TOTUL

Cristiano Ronaldo a fost desemnat pentru a 5-a oara in cariera cel mai bun fotbalist al lumii. El l-a egalat pe Messi la numarul de Baloane de Aur castigate.

Cristiano Ronaldo a primit joi, la Paris, intr-o ceremonie care a avut loc la Turnul Eiffel, cel de-al 5-lea Balon de Aur din cariera. El l-a egalat astfel pe Leo Messi.

Portughezul a fost desemnat Balonul de Aur de France Football si apare pe coperta editiei speciale a revistei.

In interviul acordat France Football, Ronaldo afirma: "Sunt cel mai bun fotbalist din istorie".

"Cand am inceput sa joc la Manchester United, am realizat cat de bun sunt, avandu-i alaturi pe Giggs, Rio Ferdinand, Van Nistelrooy. Mi-am zis: <<Sunt talentat, pot sa castig Balonul de Aur>>. A fost pentru prima data cand am simtit asta", a spus el.

Cristiano a mai spus ca este recunoscator pentru tot ce are.

"Nu as putea sa ma plang. Sunt oameni care sufera, eu am acum totul", a mai spus el.