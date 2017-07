"Sunt aici doar pentru ca ma numesc Ronaldo!" Portughezul s-a contrat cu judecatorii la tribunal! Ce REPLICA a primit

Cristiano Ronaldo a fost audiat cat un meci de fotbal de catre judecatorii din Spania.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Ronaldo s-a aparat azi in fata judecatorilor din Madrid timp de 90 de minute. Portughezul a dat explicatii pentru cele 15 milioane de euro aflate in conturile offshore si le-a spus judecatorilor ca nu a avut niciodata intentia de a frauda sistemul de taxe din Spania.

La final, reprezentantii lui Ronaldo au dat un comunicat de presa in care au explicat toata apararea jucatorilor si o parte din declaratiile sale.

"Trezoereria din Spania imi cunoaste in detalii toate veniturile, pentru ca noi le-am dat. Nu am ascuns niciodata nimic si nu am intentionat sa evit taxele.", a spus Ronaldo. "Imi platesc mereu taxele voluntar si le platesc in functie de venitul meu. Cei care ma cunosc stiu ce le cer mereu colaboratorilor mei: sa plateasca tot timpul taxele corect si la timp deoarece nu imi doresc probleme", a mai spus Ronaldo in fata judecatorilor.

Ronaldo a mai mentionat ca nu a avut niciodata probleme cu taxele in tarile in care a locuit. Problema lui Ronaldo e legata de drepturile de imagine din perioada 2011-2014.

"Cand am semnat cu Real Madrid, nu am creat o firma speciala care sa se ocupe de drepturile mele de imagine, ci am mentinut-o pe cea pe care o aveam in Anglia, firma era verificata de Trezoreria din Anglia si clasificata drept legala si legitima", a mai spus Ronaldo.

"Jucatorul a fost calm si satisfacut pentru ca a putut sa discute cu justitia si a cerut ca truibunalul sa lucreze liber si fara presiune", mentioneaza comunicatul citat.

"E timpul sa lasam justitia sa munceasca, cred in justitie, iar pentru asta, pentru a evita un proces paralel in spatiul public, am decis sa nu mai fac nicio declaratie pe aceasta tema pana cand se va da o decizie finala", a mai spus Ronaldo in fata judecatorilor.

Cristiano Ronalo s-a si contrazis cu unul dintre judecatori. "Daca numele meu nu era Cristiano Ronaldo, nu mai eram aici", a spus portughezul. "Stai fara griji, in locul in care stai tu au fost destui anonimi. Te asiguram ca esti acuuzat si investigat pentru evaziune in baza dovezior aduse de procurori, iar justitia va decide daca este adevarat sau nu".

Ronaldo a insistat. "Nu, nu, asta se intampla pentru ca sunt Cristiano Ronaldo!", potrivit ziarului AS.

Ronaldo a avut si momente de balbaiala, iar magistratii i-au oferit un traducator. "Nu, nu, vorbesc eu!", a spus Ronaldo.