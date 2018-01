Suarez a fost primul jucator al Barcei care l-a intampinat pe Coutinho: "Bine ai venit, prietene!" Imaginea dureroasa pentru fanii lui Liverpool

Luis Suarez a fost unul dintre oamenii decisivi care l-au convins pe Coutinho sa plece de la Liverpool la Barcelona. Coutinho a dezvaluit dupa ce a semnat cu Barca ca Suarez l-a ajutat inclusiv sa-si gaseasca o casa in oras!

Prezentat oficial luni, Coutinho a avut astazi prima sedinta de pregatire iar unul dintre primii care l-au intampinat a fost chiar Suarez. Acesta a postat pe internet o poza alaturi de Coutinho.

"Bine ai venit, prietene. Cat de placut este sa fiu din nou in aceeasi echipa cu tine. Multe succese in acest nou capitol, le vom realiza impreuna" a fost mesajul lui Suarez.



WELCOME my friend @Phil_Coutinho ???????? how nice is to share team with you again ???????? Lots of success in this new stage, we will achieve them all together! pic.twitter.com/fTpYn4wS6d