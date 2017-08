Asta ar fi DISTRUGEREA Barcelonei! Pleaca Messi la City?! Asta e semnul care a starnit MII de reactii pe net in ultimele ore

Un gest aparent lipsit de importanta al lui Leo i-a facut pe suporterii lui City sa viseze. Iar pe cei ai Barcelonei i-a panicat rau! Messi a inceput sa urmareasca astazi contul de instagram al lui City. Nemultumirea lui Messi fata de strategia de transferuri a Barcelonei si amanarile in privinta prelungirii contractului sunt detalii care fac un click sa para un declansator suficient pentru o stire gigant.

Messi la City ar putea fi cel mai mare transfer din istoria fotbalului. Argentinianul a mai fost aproape de echipa lui Guardiola si anul trecut, cand era in plin proces cu statul spaniol intr-un dosar de frauda. Atunci, colegii si sefii clubului l-au facut sa se razgandeasca in ultima clipa.



Messi is now following City on Instagram #mancity #messi #barcelona #GOAT pic.twitter.com/l2opL0cHtW