Spaniolii, in alerta: nu vor sa-l piarda pe Ronaldo. Presedintele Ligii Spaniole: "Cristiano e nevinovat"

Acuzat de o evaziune fiscala de peste 14 milioane de euro, Cristiano Ronaldo s-a hotarat sa plece din Spania, noteaza presa europeana. Decizia portughezului a iscat o multime de discutii, iar marile cluburi ale continentului, dar si bogatii Chinei s-au pus in garda.

Aflat la Cupa Confederatiilor, Cristiano se concentreaza pentru moment pe succesul nationalei Portugaliei, iar o decizie in privinta viitorului sau club va lua concret dupa turneul din Rusia.

Vestea a ajuns si la urechile conducatorilor fotbalului spaniol, care nu vor in ruptul capului sa-l piarda pe fotbalistul cu 4 Baloane de Aur in palmares.

In aceste conditii, presedintele Federatiei Spaniole, Javier Tebas a sarit si el in apararea lui Cristiano.

Tebas a vorbit pentru La Sexta: "Cunoscandu-l si cunoscand cat de profesionist este, nu am niciun dubiu asupra nevinovatiei lui Cristiano. Traim intr-o perioada in care toate stirile care au legatura cu FISC-ul spaniol sunt acelea in care se cauta infractori. Din ce am citit, sunt sigur ca in acest caz nu este vorba despre nicio ilegalitate", a spus el.