Spania vs. Catalonia! Cum ar arata nationala de fotbal a catalanilor in cazul declararii independentei

Conflictul iscat in Spania in urma organizarii referendumului consultativ pentru declararea independentei Cataloniei pare departe de a se stinge. Autoritatile catalane vor sa faca demersurile pentru secesiune, in timp ce puterea centrala de la Madrid spune ca nu recunoaste niciun referendum.

In cazul in care Catalonia va ajunge sa isi declare independenta, si fotbalul se va schimba radical in Peninsula Iberica. Barcelona, una dintre cele mai mari echipe ale lumii, ar putea ajunge sa evolueze intr-un alt campionat, in timp ce jucatori ca Pique, Jordi Alba, Hector Bellerin ori Cesc Fabregas ar putea juca pentru nationala catalana de fotbal.

Catalonia are de multi ani o reprezentativa, insa aceasta evolueaza doar in meciuri amicale.

Ziarele din regiune au inceput deja sa imagineze viitorul fotbalului catalan, alcatuind si o posibila prima echipa "nationala".

Cum ar putea arata echipa Cataloniei

Portar

Kiko Casilla (Real Madrid)

Fundasi

Hector Bellerin (Arsenal)

Gerard Pique (Barcelona)

Marc Bartra (Borussia Dortmund)

Jordi Alba (Barcelona)

Mijlocasi

Sergi Roberto (Barcelona)

Sergio Busquets (Barcelona)

Xavi (Al Sadd)

Cesc Fabregas (Chelsea)

Keita Balde (Monaco)

Atacant

Gerard Moreno (Espanyol)

Alti fotbalisti care ar putea juca pentru Catalonia: Pau Lopez (Espanyol), Aleix Vidal (Barcelona), Martin Montoya (Valencia), Oriol Romeu (Southampton), Marc Muniesa (Girona), Gerard Deulofeu (Barcelona), Bojan Krkic (Alaves), Cristian Tello (Betis) Andreu Fontas (Celta Vigo), Sergi Gomez (Celta Vigo), Pol Lirola (Sassuolo), Aaron Martin (Espanyol), Sergi Samper (Las Palmas), Sergio Garcia (Espanyol) sau Alvaro Vazquez (Espanyol).

Primul meci al nationalei Cataloniei a fost consemnat in februarie 1912.

Ultimul meci al Cataloniei s-a jucat in decembrie 2016: 3-3 impotriva Tunisiei.