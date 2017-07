SOC pentru Ronaldo! Politisti INARMATI au venit pe iahtul sau! Anunt de ultima ora

Cristiano se afla inca in vacanta dupa Cupa Confederatiilor. A avut parte de o vizita neasteptata pe iahtul sau.

Revista Hola! publica imaginile unei intalniri intre staff-ul lui Cristiano si 3 politisti inarmati. Ronaldo tocmai se intorsese de la masa alaturi de mai multi membri apropiati, printre care mama si logodnica sa.

Starul lui Real si-a pastrat calmul si a trimis un apropiat sa discute cu oamenii legii. Aflat la Formentera, in Baleare, pentru ultimele zile de relaxare inainte de revenirea la Madrid, Ronaldo n-a avut probleme cu agentii inarmati. Cei 3 au plecat dupa ce le-au fost prezentate documentele pe care le-au cerut. Pana in acest moment nu se cunoaste daca interogatiile au avut legatura cu ancheta in care este implicat Ronaldo pentru posibile infractiuni financiare sau cu un alt caz, scrie Hola!.

Sursa foto: Hola.com