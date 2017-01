SOC in Cupa Spaniei! Barcelona, invinsa de Bilbao in noua oameni! Messi a dat bara la ultima faza

Barcelona a pierdut prima mansa a optimilor de finala din Cupa Spaniei, scor 1-2 cu Bilbao.

Catalanii au avut un start prost de meci si au primit doua goluri in patru minute, in minutele 25 si 29, de la Aduriz si Williams. Messi a redus din diferenta in minutul 52 si a nimerit bara la ultima faza. Barca a fortat pe final, in conditiile in care bascii au incheiat meciul cu 9 oameni pe teren. Raul Garcia si Iturraspe au fost eliminati in minutele 74 si 80. Returul se joaca pe 11 ianuarie pe Camp Nou.





