Singura consolare pentru Barcelona dupa COSMARUL lui Dembele! Ce se intampla cu jucatorul de 105 milioane de euro

Dembele a jucat doar 141 de minute pentru Barcelona in La Liga dupa transferul din vara trecuta.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Ousmane Dembele devenea in vara trecuta cel mai scump jucator din istoria Barcelonei (record batut odata cu venirea lui Coutinho) insa primul sezon se dovedeste a fi unul de cosmar pentru jucatorul francez. Dembele a jucat in doar 7 partide pana acum pentru Barca, cea care a platit 105 milioane de euro, plus alte 40 de milioane de euro in cazul in care vor fi indeplinite anumite clauze.

Noua accidentare a lui Dembele de la partida cu Real Sociedad, scor 4-2 pentru Barca, diminueaza sansele ca Dembele sa evolueze in 25 de partide in acest sezon ceea ce ar activa una dintre clauzele din contractul de transfer - 5 milioane de euro. Barca va mai plati cate 5 milioane de euro la fiecare 25 de meciuri ale lui Dembele in tricoul Barcei, pana la un total de 20 de milioane de euro (100 de partide).

Daca revine intr-o luna, asa cum se estimeaza, Dembele ar mai rata 9 partide iar maximul pe care il poate atinge in acest sezon ar fi de 29 de partide. Cum Ernesto Valverde prefera sistemul de rotatie, sansele sunt minime ca Dembele sa atinga pragul de 25 de partide in acest sezon.

Cei de la Barcelona spera ca Dembele sa revina pe teren la partida tur cu Chelsea de pe 20 februarie.