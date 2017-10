Singura cerinta pe care Zidane a avut-o pentru perioada de mercato din iarna: ce "tinta" si-a stabilit antrenorul Realului

Zidane si-a stabilit strategia pentru perioada de mercato din iarna.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua

Antrenorul Realului i-a comunicat presedintelui Florentino Perez ca nu este dispus sa renunte la niciunul dintre fotbalistii pe care ii are in lot in acest moment. Pe de alta parte, Zidane nu ar spune "nu" venirii unui atacant.

In ultima vreme, presa internationala a speculat pe seama unui eventual transfer al lui Harry Kane de la Tottenham. Clubul englez cere nu mai putin de 200 de milioane de euro in schimbul atacantului in varsta de 24 de ani. Conducerea Realului spera sa-l poata introduce in negociere pe Benzema pentru a diminua cerintele venite de la Londra, insa Zidane nu este de acord cu o asemenea "afacere".