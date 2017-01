Si-a semnat sentinta? Un jucator de 30 de milioane, pe faras la Real: n-a impresionat si l-a sfidat pe Zidane

Brazilianul Danilo (25 de ani), fundas transferat de Real Madrid de la Porto in schimbul a 30 de milioane de euro, in 2015, ar putea schimba echipa din vara.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Danilo a jucat 30 de meciuri pana acum pentru Real Madrid in La Liga, insa nu este considerat a fi un titular cert. Dani Carvajal ii este preferat lui Danilo in banda dreapta, in timp ce Marcelo este si el de neclintit din partea stanga la meciurile importante.

Brazilianul, care a jucat doar 6 meciuri in acest sezon din La Liga, a primit sansa din partea lui Zidane de a evolua mai mult in Cupa Spaniei, insa incidentul in care a fost implicat il poate pune intr-o pozitie complicata.

Cotidianul madrilen AS noteaza ca Danilo, care nu s-a achitat cum trebuie de sarcinile sale in meciul pierdut de Real Madrid cu 1-2 in fata Celtei Vigo, l-a sfidat pe Zidane in momentul schimbarii si a refuzat sa dea mana cu acesta.

Danilor a fost inlocuit in minutul 80 al partidei si a parasit terenul intr-un cor de huiduieli. Acesta i-a nemultumit pe fanii Realului si pe Zidane dupa ce a gafat la o faza, lasandu-l liber pe Theo Bongonda, care a scapat si i-a pasat decisiv lui Aspas.

De asemenea, Danilo este criticat pentru imprecizia paselor sale. Acesta a avut un procentaj de doar 58% pase reusite in meciul cu Celta, fata de 92.5% oferite de Marcelo.

Danilo sta mai prost decat concurentul sau pe post, Carvajal, si la capitolul recuperari. Acesta face 4.3 recuperari pe meci, in timp ce Carvajal are o medie de 5.8 recuperari.

FOTO: Momentul in care Danilo s-a aratat nemultumit de faptul ca a fost schimbat