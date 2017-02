Si-a dat foc la mandat! Zilele lui Luis Enrique pe la Barca sunt numarate. Numele potentialilor inlocuitori

Man City - Monaco, marti, la Sport.ro de la 21:45

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco!

Barcelona a suferit cea mai mare umilinta din istoria sa in UEFA Champions League, iar sansele de calificare in sferturile celei mai tari competitii intercluburi din lume sunt minime. Dupa 9 ani in care a atins cel putin sferturile UCL, Barca a pierdut mansa tur a optimilor cu un neverosimil 0-4.

Zilele lui Luis Enrique pe banca Barcelonei sunt numarate numarate. Despre o potentiala inlocuire a tehnicianului s-a discutat si inaintea meciului cu PSG. Daca pana la 0-4 la Paris mai existau sanse ca antrenorul sa continue si din vara, acestea par sa se fi spulberat acum, noteaza presa catalana.

Contractul lui Luis Enrique cu Barcelona urmeaza sa expire la finalul sezonului, iar sefii nu mai intentioneaza sa ii prelungeasca acestuia intelegerea.

Astfel, Josep Maria Bartomeu si ceilalti conducatori de pe Nou Camp au inceput discutiile pe seama posibililor inlocuitori.

Pe lista scurta, dupa cum noteaza jurnalistii din Spania, se afla trei nume: Jorge Sampaoli (Sevilla), Ernesto Valverde (Bilbao) si Ronald Koeman (Everton).

Pe langa umulinta suferita in optimile UCL, Barcelona are probleme si in campionat, acolo unde Real Madrid a reusit sa se distanteze in fruntea clasamentului. Pentru Luis Enrique, sezonul poate fi astfel un fiasco total. Singura sansa de a mai spala din aparente ramane finala Cupei Spaniei, pe care Barca o va disputa impotriva lui Deportivo Alaves.

CV Jorge Sampaoli

2002 Juan Aurich

2003 Sport Boys

2004–2006 Coronel Bolognesi

2007 Sporting Cristal

2008–2009 O'Higgins

2010 Emelec

2011–2012 Universidad de Chile

2012–2016 Chile

2016–prezent Sevilla

CV Ernesto Valverde

2001–2002 Athletic Bilbao (secund)

2002–2003 Athletic Bilbao B

2003–2005 Athletic Bilbao

2006–2008 Espanyol

2008–2009 Olympiacos

2009–2010 Villarreal

2010–2012 Olympiacos

2012–2013 Valencia

2013–prezent Athletic Bilbao

CV Ronald Koeman

1997–1998 Olanda (secund)

1998–2000 Barcelona (secund)

2000–2001 Vitesse

2001–2005 Ajax

2005–2006 Benfica

2006–2007 PSV

2007–2008 Valencia

2009 AZ

2011–2014 Feyenoord

2014–2016 Southampton

2016–prezent Everton