Sergio Ramos si-a prezentat masca cu care va juca in urmatoarea perioada! FOTO

Ramos isi va inaugura masca la meciul de sambata cu Malaga.

Sergio Ramos, accidentat la nas in derby-ul cu Atletico Madrid, si-a prezentat pe retelele de socializare masca pe care o va purta incepand de la partida de sambata, cu Malaga.

Ramos a inscriptionat un mesaj pe masca din fibra de carbon, in greutate de 65 de grame, pe care o va purta: "Munceste din greu, viseaza indraznet".

Ramos a suferit o fractura la nas in meciul pe care Real Madrid l-a incheiat, la egalitate, scor 0-0, in deplasare, la 18 noiembrie, cu Atletico Madrid, in campionatul Spaniei. El s-a accidentat in minutul 36, cand a primit o lovitura in fata de la Lucas Hernandez. La pauza meciului, Ramos a fost inlocuit cu Nacho.

Fundasul madrilen nu se va opera la nas si va purta masca la urmatoarele meciuri.