Sergio Ramos renunta dupa 12 ani la numarul 4 de la Real! Ce l-a impins sa ia aceasta decizie

Sergio Ramos a ajuns la 500 de meciuri in tricoul lui Real Madrid si este una din legendele clubului.

Capitanul lui Real Madrid a sarbatorit recent meciul cu numarul 500 in tricoul lui Real Madrid, club care l-a transferat de la Sevilla in 2005.

Dupa 12 ani in care a jucat cu numarul 4 pe Bernabeu, Ramos a anuntat ca vrea sa-si schimbe numarul de pe tricou. Ramos nu va uita niciodata minutul 93 al finalei Champions League cu Atletico Madrid din 2014, cand a marcat golul egalizator. Echipa sa a castigat cu 4-1 in prelungiri, iar Sergio Ramos a devenit un fel de talisman pentru Real, pentru ca a marcat din nou apoi in fazele finale ale meciurilor importante pentru madrileni.

"Am purtat numarul 4 de cand am venit la Real. E adevarat ca mi-a adus noroc, dar acum vreau sa-l schimb cu numarul 93. Toate golurile din cariera mea sunt speciale pentru mine, sunt ca si copiii mei. Dar cred momentul acela cand am egalat in prelungiri si am castigat Decima (al 10-lea trofeu in Champions League pentru Real) este cel mai special dintre toate", a spus Ramos intr-un dialog cu fanii sai pe Facebook.

Ramos a vorbit si despre cele 500 de meciuri disputate in tricoul Realului. "Acum cativa ani nu mi-as fi imaginat ca o sa ating o asemenea cifra. Sper sa ating mai multe si sa reprezint in continuare cu mandrie ccel mai mare club din lume", a spus Ramos.