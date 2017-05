Se retrage din fotbal Luis Enrique? Declaratia surprinzatoare data dupa ultimul meci la FC Barcelona

Luis Enrique nu se gandeste doar la o iesire temporara din fotbal, ci sa paraseasca definitiv acest sport!

Barcelona a castigat sambata seara Cupa Spaniei in fata lui Alaves, acesta fiind ultimul meci al lui Luis Enrique pe banca echipei. A fost al 9-lea trofeu castigat de antrenor in cei 3 ani pe banca Barcei din 13 posibile in acest interval!

Luis Enrique a anuntat ca vrea sa ia o pauza de la fotbal dupa plecarea de la Barcelona, similar cu Pep Guardiola. Diferenta este ca Luis Enrique ar putea face aceasta iesire din fotbal permanenta!



"Nu stiu ce voi face in viitor, sunt deschis la orice posibilitate, poate chiar si sa schimb sportul" a spus Luis Enrique spre surprinderea tuturor. Nu a continuat ideea, dorind sa le multumeasca jucatorilor pentru acest ultimul trofeu.

"Trofeul apartine tuturor si am primit 100% din partea echipei si am incercat sa-i imping spre limita. Si eu am dat totul si nimeni nu poate pune asta la indoiala" a mai spus Luis Enrique.