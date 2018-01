Schimb GALACTIC pentru Real: Benzema, inlocuit cu golgheterul din Serie A! Anuntul facut de Gazzetta dello Sport

Real Madrid cauta un golgheter in aceasta perioada.

Cu Ronaldo si Benzema in forma slaba in prima jumatate de sezon, Zinedine Zidane e nevoit sa caute o solutie pentru atac. Real Madrid a pus ochii pe golgheterul din Serie A, Mauro Icardi, cel care a marcat 17 goluri in acest sezon pentru Inter. Icardi e al doilea in topul pentru Gheata de Aur, dupa Cavani, care a marcat 19 goluri pentru PSG.

In schimbul lui Icardi, Real e gata sa-l trimita pe Benzema la Inter. Chiar daca Zidane l-a aparat tot timpul pe francez, Florentino Perez nu are alte solutii pentru aducerea lui Icardi.

Clauza argentinianului la Inter este de 110 milioane de euro, suma pe care Realul nu este dispusa sa o achite in aceasta iarna, mai scrie sursa citata. Pe langa Benzema, Real ar urma sa plateasca si o suma de bani pentru jucatorul in varsta de 24 de ani.