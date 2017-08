SCANDAL pe bani intre Barcelona si Neymar! Si jucatorul i-a dat in judecata pe catalani si vrea bonus de LOIALITATE

E razboi total intre Barcelona si Neymar!

FC Barcelona a depus o plangere la un tribunal spaniol, in care ii solicita jucatorului Neymar sa returneze o prima de 8,5 milioane de euro, pe care i-a acordat-o la prelungirea contractului, in 2016, plus zece la suta dobanda.

Catalanii au apelat la aceasta actiune, dupa ce i-au blocat o alta suma, de 26 de milioane de euro, reprezentand tot un bonus acordat la prelungirea intelegerii, dar care trebuia platit dupa inceperea actualului sezon. La randul lui, Neymar a dat in judecata fosta lui grupare pentru a primi cei 26 de milioane de euro.

PSG l-a transferat pe Neymar in aceasta vara fara sa ajunga la un acord cu Barcelona, achitandu-i clauza de reziliere, de 222 de miloane de euro. Parizienii si jucatorul spun ca au "respctat strict legile si regulile in vigoare".

Societatea NN Consultaria, care il reprezinta pe Neymar, s-a aratat surprinsa de ultima actiune a cubului catalan.

"Aceasta veste a fost primita cu surprindere, in masura in care Neymar a respectat integral contractul in vigoare la momentul respectiv. in ceea ce priveste primele pentru semnarea contractului din 2016, prevazute in intelegere si neplatite de FC Barcelona, Neymar a demarat deja procedurile formale in fata instantelr competente", se arata in comunicatul NN Consultaria, potrivit AFP.

La 1 august, FC Barcelona a blocat plata unei prime de 26 de milioane de euro catre Neymar, in asteptarea raspunsului atacantului cu privirea la plecarea la Paris Saint-Germain. Aceasta prima a fost negociata in urma cu un an, atunci cand fotbalistul si-a prelungit contractul cu FC Barcelona pana in 2021, precenta intelegere fiind scadenta in 2018. Contractul includea o prima de prelungire pentru Neymar la finalul primului an.

Pentru ca jucatorul a plecat in cele din urma la PSG, FC Barcelona a decis sa nu-i mai achite cei 26 de miloane de euro, iar acum ii cere inapoi si suma de 8,5 milioane de euro, platita deja fotbalistului, anul trecut.