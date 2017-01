'Sa te *** Valencia!" Mesaj incredibil al lui Neville pe Twitter. MII DE FANI in strada pentru Valencia

Sezonul dezastruos al Valenciei continua!

Dupa 1-4 cu Celta Vigo in Cupa, fanii au protestat cu miile in fata stadionului. Suporterii i-au cerut investitorului asiatic Peter Lim sa renunte la club si au acuzat modul in care e condusa echipa. Demisia lui Prandelli a aruncat Valencia intr-un haos total. Suporterii se tem de retrogradare la finalul unui sezon pe care se asteptau sa-l termine in zona Champions League.

Prezent la meciul cu celta, fostul secund al Valenciei, Phil Neville, a postat pe twitter un mesaj incredibil. 'Sa te *** Valencia!' - a scris Neville, probabil cu intentia de a posta altceva. Textul a strans mii de retweeturi si comentarii inainte sa fie sters de Neville, asistent al fratelui sau pe Mesalla, sezonul trecut.