"Sa merg la Barcelona? Niciodata!" Isco a recunoscut ca a avut oferta de la marea rivala! De ce a ales sa ramana la Real Madrid

Isco si-a prelungit contractul cu Real Madrid pana in 2022.

Mijlocasul spaniol al celor de la Real Madrid, Isco, a semnat un nou contract cu campioana Spaniei si a Europei, noul contract avand o clauza de 700 de milioane de euro! Isco are un start fantastic de sezon la Real si in nationala Spaniei.

La anuntul oficial facut de Real, Isco a fost intrebat si daca a primit o oferta de la Barcelona asa cum s-a speculat. Isco a confirmat acest lucru: "Au existat mai multe contacte si oferte, dar nu le-am bagat in seama. Obiectivul meu este sa reusesc la o echipa care a pariat pe mine cand eram la Malaga. Vreau sa imi consolidez pozitia aici.

Nu as fi mers niciodata la Barcelona. Asa cum am spus, vreau sa reusesc la Real. Este adevarat ca au fost si moment proaste dar acestea m-au facut sa le apreciez si mai mult pe cele bune: am castigat de 3 ori Liga Campionilor si am in continuare o <foame> uriasa pentru noi trofee" a declarat Isco.