S-a intors tiki-taka! Faza EXTRATERESTRA a Barcelonei in fata lui Espanyol! Ce a reusit echipa la al 3-lea gol al lui Messi

Inceput perfect de campionat pentru Barcelona! Echipa lui Ernesto Valverde are 9 puncte in 3 etape, 9 goluri inscrise si niciunul primit! Ultima victima a fost rivala locala, Espanyol. Hattrick-ul lui Messi si reusitele lui Suarez si Pique au adus a 4-a victorie consecutiva in fata celor de la Espanyol (in campionat).

Iar Barcelona a reusit sa castige si facand spectacol - exemplul cel mai bun este reusita de 3-0 a lui Leo Messi, faza in care toata echipa Barcelonei a atins mingea inainte ca starul argentinian sa o trimita in poarta!

Barca profita si de cele 2 egaluri ale Realului si are deja 4 puncte avans in clasament fata de campioana Europei. Marti, Barcelona joaca in direct la ProTV cu Juventus, si ea cu un start perfect in campionat - 9 puncte dupa 3 etape, golaveraj 10-2.

