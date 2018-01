S-A AFLAT! Ce bani va mai plati Barcelona lui Liverpool dupa transferul lui Coutinho! 30 de milioane de euro sunt aproape garantati

Clauzele din intelegerea intre Barcelona si Liverpool pentru Coutinho au fost dezvaluite.

Philippe Coutinho a ajuns in aceasta iarna la Barcelona pentru 160 de milioane de euro - din aceasta suma, 120 de milioane sunt garantati, in timp ce restul vor fi platiti in functie de performantele jucatorului si ale Barcelonei in urmatorii 2 ani!

Englezii de la Mirror au dezvaluit exact care sunt clauzele din contract - Liverpool va incasa aproape sigur 30 de milioane de euro in urmatorii 2 ani de la Barca! Iata care sunt clauzele, conform celor de la Mirror:

- 20 milioane de euro va plati Barcelona dupa primele 100 de meciuri ale lui Coutinho in tricoul catalanilor - banii vor fi platiti cate 5 milioane de euro la fiecare 25 de partide ale lui Coutinho.

- daca Barcelona se califica in grupele UEFA Champions League in sezonul 2018/2019, Liverpool va mai incasa 5 milioane de euro. Daca Barcelona va castiga in sezonul viitor Liga Campionilor, Liverpool va mai incasa 5 milioane de euro

- daca Barcelona se califica in grupele UEFA Champions League in sezonul 2019/2020, Liverpool va incasa inca 5 milioane de euro, plus alte 5 milioane daca va castiga competitia in sezonul 2019/2020.