RUPTURA TOTALA la Real Madrid: vestiarul sta sa explodeze! Derby-ul cu PSG, decisiv pentru Zidane

Real Madrid a ramas cu un singur obiectiv in acest sezon: UEFA Champions League.

Madrilenii au fost eliminati rusinos din Cupa, iar in campionat sunt pe locul 4, la 19 puncte in spatele liderului Barcelona. Pentru Zidane singura salvare ar putea veni din Champions League. Antrenorul a recunoscut in mod public ca o eliminare ar reprezenta finalul perioadei sale petrecute pe "Santiago Bernanbeu".

Calificarea din optimi este insa problematica avand in vedere ca Real intalneste PSG-ul, o echipa care a investit masiv si care isi propune ca unic obiectiv pentru acest sezon castigarea Ligii. Astfel, vestiarul Realului s-a impartit in doua in ultima perioada. Potrivit presei spaniole, o parte a jucatorilor si-ar dori ca Zidane sa continue indiferent de rezultatul dublei cu PSG, iar cealalta parte si-ar dori ca antrenorul francez sa plece inca din acest moment.

Printre cei care il sustin pe Zidane se numara Cristiano Ronaldo, Benzema, Marcelo, Varane, Navas, Modrid si Bale. In cealalta tabara se afla Isco, Lucas Vasquez, Ceballos, Asensio si Kovavic.