Ronaldo nu a glumit: "Vreau 7 copii si 7 Baloane de Aur!" Portughezul a anuntat echipa la care vrea sa-si incheie cariera

Portughezul Cristiano Ronaldo a glumit, joi seara, dupa ce a primit Balonul de Aur intr-o ceremonie desfasurata la Turnul Eiffel, spunand ca ar vrea cadou de Craciun inca un bebelus, informeaza Marca.

"Un cadou de Craciun? Inca un bebelus… Nu, glumesc. Ne vom bucura de cei pe care ii avem, cei patru. Vreau sapte Baloane de Aur si sapte copiii", a spus Ronaldo, reiterand ceea ce a declarat in noiembrie intr-un interviu pentru L'Equipe.

Cristiano Ronaldo a mai afirmat ca isi doreste sa isi incheie cariera la Real Madrid si ca spera ca rivalitatea cu Lionel Messi va continua. El crede ca Neymar va avea sansa de a castiga Balonul de Aur. "Sunt foarte fericit la Real Madrid si vreau sa raman aici. Daca este posibil, vreau sa imi inchei cariera la Real Madrid. Vreau sapte Baloane de Aur si sapte copii. Sper sa mai joc cativa ani la acest nivel si sper ca lupta cu Messi va continua. Neymar este foarte talentat si are mult potential. Sunt sigur ca va avea sansa de a castiga acest trofeu".

Fotbalistul le-a multumit colegilor sai, dupa primirea trofeului: "Sunt foarte fericit. Este un moment fantastic in cariera mea. Am avut un an foarte bun, in care am castigat Liga Campionilor si campionatul Spaniei. La nivel personal, am fost golgheter in Liga Campionilor. Trofeele colective ma ajuta sa castig acest premiu individual si de aceea trebuie sa le multumesc colegilor mei de la Real Madrid si de la echipa nationala, tuturor celor care m-au ajutat ca sa ajung aici".



Internationalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a primit, joi, pentru a cincea oara in cariera trofeul Balonul de Aur. Cristiano Ronaldo a mai castigat Balonul de Aur in 2008, 2013, 2014 si 2016. Ronaldo a obtinut in acest an si trofeul FIFA The Best.

Ronaldo l-a egalat la numar de trofee Balonul de Aur pe Lionel Messi, castigator in 2009, 2010, 2011, 2012 si 2015.

Portughezul a devenit luna trecuta tata pentru a patra oara, partenera sa de viata Georgina Rodriguez dand nastere unei fetite care se numeste Alana Martina. Ronaldo mai are trei copii, Cristiano Jr. (7 ani) si gemenii Eva si Mateo (patru luni si jumatate), nascuti de mame surogat.