Ronaldo incheie in GENUNCHI cel mai bun an din cariera! Cifre CATASTROFALE in El Clasico 

Barcelona s-a impus pe Bernabeu intr-un meci in care Ronaldo s-a remarcat doar printr-un luft.

Cristiano Ronaldo a castigat Balonul de Aur, premiul The Best sau Champions League si titlul de campion cu Real Madrid, insa in ultimul El Clasico din acest an a fost inexistent.

Portughezul a avut o zi extrem de slaba. El a creat o singura ocazie de gol si a incercat o singura deposedare, si aia nereusita.

Inaintea partidei, Ronaldo si Messi erau egali la numarul de goluri marcate in 2017, 53. Messi a marcat insa si a incheiat anul pe primul loc.