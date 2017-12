Ronaldo in Europa, Messi in Spania! Starul Barcei, incoronat REGE in Spania de ziarul Marca

Messi l-a depasit pe Ronaldo in Spania.

Lionel Messi si Andres Iniesta, atacantul echipei Celta Vigo Iago Aspas si portarul clubului Atletico Madrid Jan Oblak au fost principalii protagonisti ai Premiilor Marca pentru fotbal in sezonul 2016-2017, la gala care a avut loc la "Convento de los Angeles" din capitala catalana, informeaza agentia spaniola EFE.

Messi a primit "Trofeul Pichichi" si "Trofeul Alfredo Di Stefano", care recompenseaza cel mai bun marcator (37 goluri) si cel mai bun jucator din La Liga.

"Asa cum am spus mereu, atunci cand castigi premii individuale sunt binevenite, dar obiectivul meu principal este de a castiga titluri pentru toti", a declarat vedeta argentiniana, care si-a adjudecat al patrulea trofeu Pichichi si al cincilea trofeu Di Stefano din cariera, premii pe care le-a dedicat coechipierilor sai de la FC Barcelona.

La randul sau, Andres Iniesta, prezent si el la gala, a primit "Premiul pentru Cel mai Bun Jucator" al selectionatei Spaniei.

"Trofeul Zarra", pentru cel mai bun marcator spaniol din Primera Division, a revenit atacantului Iago Aspas (Celta Vigo), cu 19 realizari.

Slovenul Jan Oblak, la randul sau, a fost recompensat cu "Trofeul Zamora", pentru cel mai bun portar din sezonul trecut.

La gala de anul acesta, "Trofeul Miguel Munoz", acordat celui mai bun antrenor, a fost atribuit in comun tehnicianului lui Eibar, Jose Luis Mendilibar, si celui al clubului Leganes, Asier Garitano, pe care l-a mai castigat si anul trecut ca recompensa pentru cel mai bun antrenor din Segunda Division.

"Trofeul Guruceta", pentru cel mai bun arbitru, a fost primit de Juan Martinez Munuera.

In Seguna Division, "Trofeul Pichichi" si "Trofeul Zara" au fost acordate lui Jose Luis Moreno "Joselu", pentru cele 23 de goluri marcate cu Lugo, iar "Trofeul Miguel Munoz" i-a revenit lui Juan Ramon Lopez Muniz, care a reusit promovarea cu Levante. "Trofeul Guruceta" a fost acordat arbitrului Adrian Cordero Vega.

In fine, Premiul "Fair Play Puerta-Jarque", care recompenseaza o actiune sau un gest sportiv in decursul unui sezon a revenit clubului columbian Atletico Nacional, care a cedat titlul din Copa Sudamericana echipei braziliene Chapecoense, care nu a putut disputa finala din cauza tragediei aviatice in care si-au pierdut viata 76 de persoane.