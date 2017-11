Ronaldo a RABUFNIT dupa dubla cu APOEL din Champions League! A asteptat tot sezonul momentul asta! Mesaj dur

Cristiano Ronaldo a facut cel mai bun meci din acest sezon la Real Madrid.

Ronaldo a reusit o dubla cu APOEL in Champions League, iar Real Madrid s-a calificat in optimi. Si Benzema a reusit o dubla, iar atacul madrilenilor pare ca revine la forma care i-a adus doua trofee la rand in Champions Legaue.

Ronaldo a profitat de seara buna pentru a regla niste conturi cu presa din Spania. Portughezul a iesit la zona mixta, acolo unde era asteptat de jurnalistii iberici. Ronaldo i-a certat insa. "Cum vrei sa vorbesc cand eu spun una si tu scrii alta?", a rabufnit Ronaldo.

Cristiano se referea la declaratiile date recent, cand spunea ca echipa de anul acesta e lipsita de experienta. Sergio Ramos a tinut sa-l contrazica public, iar intre cei doi a fost speculata o ruptura. "Cristiano nu are dreptate, eu nu cred ca aceasta echipa nu are experienta suficienta pentru a castiga", a spus Ramos.

Acum, Ronaldo sustine ca vorbele sale au fost interpretate gresit.

