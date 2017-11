Ronaldo a incercat un "no look pass" si a starnit valva pe internet! Ironiile rivalilor: "Ronaldinho plange cand te vede"

Atletico Madrid si Real Madrid au remizat in derby-ul etapei din La Liga, 0-0 pe noul stadion Wanda Metropolitano.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Atletico si Real s-au incurcat reciproc si au ramas la 10 puncte in spatele Barcelonei, care pare ca a pornit intr-o cursa solitara catre castigarea unui nou titlu.

Derby-ul Madridului a fost unul infierbantat, insa unul fara mari realizari. Chiar si Ronaldo a dat "fail" de cateva ori, el ajungand tinta ironiilor.

Ronaldo nu a mai adus magia pentru fanii Realului, asa cum sperau acestia. In schimb, el a incercat sa iasa in evidenta cu o pasa spectaculoasa catre...nimeni.

In minutul 16, lusitanul a incercat un "no look pass", dar mingea nu s-a dus unde trebuia, catre Benzema (VIDEO AICI).