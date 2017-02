Ronaldinho si-a desemnat URMASUL dupa ce a semnat cu oficial cu Barca: "E unul dintre cei mai buni din lume!"

Ronaldinho a devenit oficial ambasador al Barcelonei.

Brazilianul Ronaldinho este convins ca Neymar este urmatorul brazilian care va face istorie la Barcelona: "Neymar este un star si face o treaba fantastica" a spus Ronaldinho dupa ce a fost prezentat ca fiind noul ambasador al clubului.

"Este o placere sa vad un alt brazilian facand istorie si este unul dintre cei mai buni jucatori din lume. Romario, Rivaldo si Ronaldo au deschis usa pentru mine si eu am facut acelasi lucru pentru el. Este frumos sa vedem succesiunea de brazilieni care si-au facut un nume aici. Neymar va face acelasi lucru pentru ceilalti odata ce va avea la dispozitie suficient timp" crede Ronaldinho.

Ronaldinho l-a laudat si mai mult pe Leo Messi, alaturi de care a jucat in ultima sa perioada la Barcelona: "Messi este cel mai bun jucator din lume si nu mai este nimeni ca el. Messi este cine este pentru ca nu s-a schimbat de cand a inceput si inca mai are multe de oferit. Momentul in care i-am dat pasa pentru primul lui gol a fost cel in care un nou capitol in istoria fotbalului a fost scris. Ador acea poza. Messi era foarte tanar si acolo a inceput totul. Este fantastic faptul ca am putut lua parte la primii lui pasi" a mai spus Ronaldinho.