Ronaldinho a facut SHOW de langa Contra la ultimul meci de pe Calderon! Ce amintire a pastrat antrenorul lui Dinamo

Contra a jucat impotriva lui Ronaldinho, iar Dinamo tremura ca nu se mai intoarce din Spania. Contra e dorit de Alaves, echipa cu care a jucat finala Cupei UEFA in 2001.

Contra, Torres si Forlan au jucat impreuna pentru Atletico in ultimul meci pe Vicente Calderon, stadionul care va fi demolat dupa 50 de ani.

Contra l-a avut adversar pe Ronaldinho. Atletico a pierdut cu 5-4 si a luat gol din penalty de la Higuita, excentricul portar columbian.

"Sunt foarte fericit ca am putut sa iau parte la acest meci. Eu n-am luat suvenir, eu am ultimul tricou cu care am jucat aseara", a declarat Contra pentru ProTV.