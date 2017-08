Aroganta INCREDIBILA a lui Ronaldo: "Sunt atacat pentru stralucirea mea! Insectele ataca lampile care stralucesc!"

Cristiano Ronaldo a starnit sute de mii de reactii dupa ultima postare de pe Instagram!

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

"Sunt atacat pentru stalucirea mea! Insectele ataca lampile care stralucesc", a scris Ronaldo, langa o imagine sugestiva pentru mesajul sau.

Cristiano a fost audiat ieri in cazul de frauda deschis impotriva sa de fiscul spaniol. Ronaldo e banuit ca ar fi pagubit statul spaniol cu peste 14 milioane de euro. Dat ca si plecat dupa izbucnirea scandalului, Cristiano nu va parasi in cele din urma Santiago Bernabeu in aceasta vara.