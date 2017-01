Revolutie in Spania! Ce se va intampla la anul cu Liga lui Messi si Cristiano Ronaldo

Spania se pregateste de un moment important.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Arbitrajul video urmeaza sa fie utilizat in campionatul Spaniei incepand cu sezonul 2018-2019, dupa ce va primi acordul deplin din partea FIFA, a anuntat presedintele Ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, citat de agentia Reuters.

Tebas a facut acest anunt dupa meciul pe care campioana en titre, FC Barcelona, l-a incheiat la egalitate pe terenul lui Betis Sevilla (1-1), in care catalanilor le-a fost refuzat un gol valabil.

Reluarile video au aratat ca balonul deviat de unul dintre jucatorii lui Betis, la centrarea lui Aleix Vidal, a depasit linia porti, inainte ca fundasul Aissi Mandi sa intervina si sa-l respinga.

"Testele sunt deja in derulare, s-a lucrat la arbitrajul video in ultimele opt luni. il vom testa in viitoarea editie din La Liga si, daca FIFA isi va da acordul final, vom incepe sa-l utilizam din iulie 2018", a spus Tebas.

International Football Association Board (IFAB), organismul care determina regulile fotbalului, a aprobat in luna martie a anului trecut o perioada de doi ani pentru a testat sistemul de asistenta video pentru arbitri (VAR), care permite accesul la reluari pentru a-i ajuta pe oficialii meciurilor sa revada fazele litigioase, in momentele decisive ale jocului.

Spre deosebire de alte campionate de top din Europa, Primera Division nu beneficiaza de tehnologia pentru linia portii, a carei implementare a fost considerata prea scumpa.