REVOLUTIA de 300 de milioane de euro de la Real Madrid! Marca anunta lista celor 6 jucatori care o pot TRANSFORMA pe Real

Sezonul mult sub asteptari produce schimbari majore la Real Madrid.

Spaniolii de la Marca anunta astazi pe prima pagina ca Real Madrid pregateste o adevarata revolutie la echipa in vara. Eliminata din Cupa Spaniei, pe locul 4 in campionat la mare distanta de Barca, Real isi joaca sezonul in dubla cu PSG din optimile Ligii Campionilor.

Castigatoare a ultimelor 2 editii ale Ligii Campionilor, Real Madrid a facut ultimul transfer major in 2014 cand l-a adus pe James Rodriguez pentru 80 de milioane de euro. Astfel, Florentino Perez este hotarat sa investeasca o suma uluitoare in vara, mai ales dupa ce Real a semnat si un contract urias de 200 de milioane de euro pentru 4 ani cu o companie din SUA pentru drepturile digitale.

Astfel, Real Madrid poate sa investeasca o suma de pana la 300 de milioane de euro fara ca Real sa fie in pericol de a incalca Fair-Play-ul Financiar! Cei de la Marca ofera si cateva dintre numele de pe lista celor de la Real: Neymar, Lewandowski, Eden Hazard, Harry Kane, David De Gea si Alvaro Odriozola de la Sociedad.