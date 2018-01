REPLICA Realului pentru transferul lui Coutinho la Barcelona! Oferta pentru un alt star din Premier League

Real Madrid cauta intariri pentru a recupera diferenta fata de Barcelona.

Barca conduce autoritar La Liga si a mutat puternic pe piata transferurilor prin aducerea lui Coutinho de la Liverpool pentru 160 de milioane de euro.

Cei de la Real Madrid vor si ei intariri dupa ce au avut un tur slab de sezon.

Sky Sports anunta ca madrilenii au pus ochii pe o alta vedeta de la Liverpool, egipteanul Mohamed Salah, cel care a explodat in acest sezon de Premier League. Potrivit sursei citate, Realul incerca in aceste zile sa-l convinga pe egiptean sa lase Liverpool si sa vina pe Bernabeu, chiar daca el nu va putea juca in Champions League.

Desemnat jucatorul anului in Africa, Salah a condus Egipt spre Cupa Mondiala si a marcat 23 de goluri in 29 de partide pana acum, fiind al doilea in topul marcatorilor din Anglia, dupa Harry Kane.