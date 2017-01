Recordul lui Pogba poate sa pice! Oferta ISTORICA pentru James din China! Hebei Fortune plateste o avere

James Rodriguez e unul dintre cei mai doriti jucatori in aceasta pauza de iarna.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Columbianul nu intra in planurile lui Zidane si isi cauta echipa in aceasta perioada. Jucatorul e dorit de Juventus, dar poate da lovitura daca merge in China pentru o suma istorica. Cei de la Hebei Fortune sunt gata sa plateasca o avere pentru jucator: 110 milioane de euro pentru un transfer imediat de la Real Madrid, si un salariu de 30 de milioane de euro pe an! Echipa chineza este antrenata de fostul antrenor de la Real Madrid, chilianul Manuel Pellegrini.

Totusi, ziarul AS scrie ca James nu este tentat de oferta chinezilor. El ar vrea sa continue in Europa, acolo unde promitea o cariera de exceptie, in momentul in care a fost transferat de Real de la Monaco pentru 70 de milioane de euro.