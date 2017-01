Recordul fenomenal al lui Messi care il face gelos si pe Ronaldo. Impotriva cator echipe a marcat Messi in La Liga

Leo Messi a stabilit un nou record uimitor in Spania. Argentinianul, care a punctat si impotriva lui Las Palmas, aseara, a inscris in poarta celei de-a 35-a echipe pe care a intalnit-o in La Liga.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Cu golul marcat in poarta lui Las Palmas, in victoria Barcelonei cu 5-0, Messi a stabilit inca un record in Spania. Argentinianul a punctat in poarta celei de-a 35-a echipe pe care a intalnit-o in prima liga.

Messi a facut astfel 35 de victime din 2004, de la debut, incoace.

Prin comparatie, Cristiano Ronaldo, care a ajuns, totusi, in La Liga cativa ani mai tarziu (2009), a inscris impotriva a 19 formatii. Ronaldo o poate bifa si pe a 20-a daca va inscrie in aprilie impotriva lui Leganes.

Doar 3 echipe care au jucat in La Liga i-au rezistat lui Messi: Xerez, Murcia si Cadiz. Niciuna dintre ele nu mai joaca in prima liga.

Messi este golgheterul campionatului spaniol in acest moment, cu 13 reusite, una mai mult decat Suarez.