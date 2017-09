Real Madrid i-a prelungit contractul perlei Asensio! Clauza uriasa de reziliere fixata de Florentino Perez noului "magician" de pe Bernabeu

Real Madrid a ajuns la o intelegere cu tanarul Marco Asensio pentru prelungirea contractului pana in 2023, anunta cotidianul madrilen AS.

Real Madrid a ajuns la o intelegere cu Marco Asensio pentru prelungirea contractului fotbalistului de 21 de ani pana in 2023. Asensio, care mai avea oricum contract pana in 2020, a primit o marire de salariu si o clauza de reziliere uriasa: 500 de milioane de euro!

Asensio este cel de-al saselea fotbalist care isi prelungeste contractul cu Real in ultima perioada, dupa Marcelo, Isco, Dani Carvajal, Karim Benzema si Marcos Llorente.

Asensio a dat 4 goluri si un assist in 9 partide jucate in acest sezon. In total, el are 38 de meciuri si 10 goluri la Real Madrid.