Real Madrid da 60 de milioane pentru inlocuitorul lui Benzema! Soc pe piata transferurilor. Pe cine vrea

Aflata la 10 puncte in spatele Barcelonei dupa numai 12 etape, Real vrea sa recupereze in lupta pentru titlu. In iarna, Zidane poate primi o bijuterie stralucitoare pentru atacul galacticilor. Don Balon scrie ca Real va oferi 60 de milioane de euro pentru Sergio Aguero de la Manchester City.

Madridul se pregateste pentru viata de dupa Benzema, Cristiano si Bale. Toti 3 ar putea pleca de pe Santiago Bernabeu in iarna. Florentino Perez e un mare admirator al lui Aguero inca de pe vrenea in care argentinianul juca pentru rivala Atletico. Presedintele lui Real va incerca sa-i diversifice optiunile de gol lui Zidane prin transferul atacantului de 29 de ani, dorit la Real si acum 3 sezoane.



Aguero are 179 de goluri si 54 de assisturi la City in cei 6 ani petrecuti pe Emirates.