Real Madrid are cel mai PROST start de sezon din ultimii 8 ani! Reactia lui Perez cand a fost intrebat daca il demite pe Zidane

Real Madrid se afla pe locul 4 in campionat, cu 28 de puncte dupa 14 etape. Este cel mai prost start de sezon al "galacticilor" din ultimii 8 ani.

In acest context, presa internationala a speculat pe seama unei eventuale plecari a lui Zidane in pauza de iarna. Florentino Perez este de alta parere: presedintele madrilenilor il sustine in continuare pe Zinedine Zidane.

"Zidane este una dintre 'icoanele' noastre, un simbol. Este liderul echipei. Avem o echipa buna, cu un antrenor minunat", a declarat Perez pentru Marca.

In sezonul 2008-2009, Real a strans doar 26 de puncte dupa 14 etape. Bernd Schuster, antrenorul de atunci al "galacticilor", a fost demis dupa acest parcurs.