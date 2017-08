Real Madrid, aproape de un RECORD MONDIAL stabilit de dream-team-ul lui Pele! Este FANTASTIC ce a reusit Zidane

Zinedine Zidane are la fel de multe trofee cat are meciuri pierdute pe banca Realului, 7!

Real Madrid a castigat Supercupa Spaniei cu 5-1 la general cu FC Barcelona iar Zinedine Zidane a reusit in doar 19 luni sa-si depaseasca numarul de trofee in calitate de jucator ca antrenor - are 13 cupe in total la Real, 7 dintre acestea ca antrenor! Iar de cand a preluat-o pe Real Madrid a pierdut doar 7 partide!

O alta performanta cu adevarat fantastica a Realului este pe cale sa aiba loc - 68 de partide consecutive are campioana Europei in care a marcat cel putin un gol, ultimul meci in care nu a reusit sa inscrie avand loc in sezonul 2015/2016 de Liga Campionilor cu Manchester City! Real Madrid este aproape de a bate recordul celor de la Santos de pe vremea lui Pele cand formatia braziliana reusea sa inscrie in 74 de partide consecutive.

Real Madrid a inscris 186 de goluri in cele 68 de partide oficiale consecutive in care a marcat.