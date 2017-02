Real Madrid a egalat un record vechi de 73 de ani! Performanta reusita la golul lui Gareth Bale

Precedentul record fusese stabilit de ... Barcelona!

Real Madrid s-a impus foarte greu in deplasare la Villarreal, reusind sa revina dupa ce a fost condusa cu 2-0. Gareth Bale a marcat primul gol al Realului, in minutul 64, egaland un record stabilit de Barcelona in 1944.

Real a inscris in 44 de partide consecutive in toate competitiile! Ultima echipa care a impiedicat-o pe Real Madrid sa inscrie a fost Manchester City intr-un 0-0 pe Etihad in primul tur al semifinalelor Ligii Campionilor, Real reusind apoi calificarea dupa 1-0 pe Bernabeu si apoi a castigat si finala.

Echipa lui Zidane va stabili un nou record daca va reusi sa inscrie impotriva celor de la Las Palmas pe Santiago Bernabeu in meciul de miercuri.