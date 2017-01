Real a refuzat o oferta de 100 de milioane de euro pentru James! Ce salariu halucinant ii dadeau chinezii

Real Madrid a avut oferte de la 3 cluburi chineze pentru a-l ceda pe James Rodriguez, dar a refuzat potul gigantic de 100 de milioane de euro!

Presa din Spania anunta ca 3 echipe l-au dorit pe James, insa Real a spus 'Nu' fiecareia dintre propuneri. Salariul pregatit pentru starul columbian era de 30 de milioane de euro.

Titular de doar 4 ori in acest sezon de Primera, James si-a anuntat intentia de a pleca de le Bernabeu, insa nu pentru o aventura in China. Inter si Juventus vor sa-l aduca in Serie A, in timp ce Conte l-ar vrea la Chelsea.

James, 25 de ani, a fost cumparat de Real de la Monaco pentru 70 de milioane de euro dupa Mondialul din 2014.