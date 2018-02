Reactia lui Lewandowski dupa anuntul ca este dorit de Real Madrid! Cum poate deveni REAL transferul

Spaniolii de la Marca scriu ca Robert Lewandowski este dorit de Real Madrid si ca jucatorul vrea sa joace pentru echipa lui Zinedine Zidane.

Marca a anuntat ca Robert Lewandowski este principala tinta a celor de la Real Madrid in vara acestui an. Desi urmeaza sa implineasca 30 de ani, Lewandowski ramane unul dintre cei mai buni atacanti din lume si, conform celor de la Marca, isi doreste sa ajunga la Real Madrid! El evolueaza pentru Bayern din 2014, avand 135 de goluri in 177 de partide. El a castigat 3 titluri si o Cupa a Germaniei cu Bayern.

Lewandowski nu a dorit sa comenteze pe seama acestor informatii. "Nu sunt interesat de aceste zvonuri. Nu vreau sa mai vorbesc despre ele pentru ca sunt aceleasi in fiecare an" a spus Robert Lewandowski, citat de site-ul oficial al lui Bayern. Atacantul polonez a mai spus ca isi doreste sa devina in acest sezon golgheterul Germaniei si sa inscrie 30 de goluri. El are pana acum 18 reusite in 21 de partide.

Presa din Spania scrie insa ca Real Madrid va incerca sa transforme aceasta mutare in realitate, insa totul depinde de disponibilitatea de a negocia a celor de la Bayern. Lewandowski mai are contract cu Bayern pana in 2021.